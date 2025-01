Giorno della memoria, Mattarella ad Auschwitz per gli 80 anni liberazione del campo

“Degli ebrei non interessava niente a nessuno, oggi interessa più di qualche anno fa, con un antisemitismo manifesto, in questo modo ci si interessa degli ebrei”: lo dice la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, in un’intervista per il Giorno della Memoria a Marco Vigevani, presidente del comitato eventi del Memoriale della Shoah.

“Per noi il Giorno della Memoria non è una giornata per dare una carezza agli ebrei, è una giornata per l’Italia e gli italiani, per le istituzioni, per un percorso di responsabilità.

L’Antisemitismo non è un problema degli ebrei, ma della società”, ha detto la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, in conferenza stampa nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi. “Grazie alla premier Meloni e al Governo per la coerenza di questi mesi – ha aggiunto -.

L’abbiamo riscontrata nell’agire e nelle attenzioni prestate e non perché sia un Governo che ha un interesse specifico nel tutelare gli ebrei, ma perché gli ebrei sono cittadini italiani. Fanno parte della cultura italiana”. Di Segni ha poi anche spiegato: “La scelta con il Governo è quello di abbinare approfondimenti sulla strategia per contrastare l’antisemitismo.

Cercare di capire se quanto vissuto sta succedendo ancora e ci sono segnali che ci dicono questo, anche con forme velate come i messaggi di odio”.

M5s: ‘Mai più antisemitismo’