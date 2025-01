Ricerca, “Le arance della salute” contro il cancro

Torna l’iniziativa con “Le arance della salute”, evento organizzato dalla Fondazione AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro e promuovere la prevenzione.

Oltre 3.000 piazze italiane si coloreranno di arancione, pronte ad accogliervi per un grande obiettivo: costruire un futuro in cui il cancro sia sempre più curabile.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, migliaia di volontari accoglieranno i sostenitori di Fondazione Airc nelle piazze per contribuire alla ricerca sul cancro.

In Basilicata sono previste appuntamenti sia a Matera (piazza Vittorio Veneto, piazza Mulino e via Annunziatella 50) che a Potenza (sabato in piazza Mario Pagano e domenica sia in piazza Don Bosco e sia in piazza Mario Pagano) in entrambe le giornate.

Ma i volontari sono pronti a distribuire i sacchetti di arance (donazione minima di 13 euro) anche nelle piazze dei comuni lucani: Castelluccio Inferiore, Fardella, Ferrandina, Filiano, Lauria, Marsico Nuovo, Melfi, Montemurro, Rionero in Vulture, Paterno, Rivello, Senise, Tolve, Tramutola, Viggiano, Viggianello e Villa d’Agri .

Con una donazione minima di 13 euro, si potrà portare a casa una reticella di arance rosse siciliane IGP, un vero simbolo di salute, ricche di vitamina C e antiossidanti. Oltre alle arance, si troveranno vasetti di marmellata e miele di fiori d’arancio.

Un modo per contribuire attivamente alla ricerca e alla prevenzione. Oltre alle piazze, il 24 e 25 gennaio, le scuole italiane saranno protagoniste con il progetto “Cancro io ti boccio”.

Bambini, ragazzi, insegnanti e genitori lavoreranno insieme per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione e della ricerca.

È un’opportunità straordinaria per educare i più piccoli alla cultura della salute, mostrando loro che ogni gesto conta. Tutte le info su airc.it