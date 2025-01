Inaugurazione del laboratorio polifunzionale “Angela Ferrara” presso la scuola dell’infanzia “Belvedere” in Senise

Si comunica che in data 23 gennaio ore 17.30 si terrà l’evento di inaugurazione del laboratorio polifunzionale “Angela Ferrara” presso la scuola dell’infanzia “Belvedere” in Senise.

La poetessa Angela Ferrara era originaria di Cersosimo, Comune che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” di Senise ed ha avuto modo di portare avanti, nel corso dell’anno scolastico 2013/14, un progetto per l’infanzia proprio nel plesso di Cersosimo afferente alla nostra Scuola.

La stessa si è distinta anche come scrittrice di libri per bambini, mostrando una sensibilità spiccata per la cura dell’infanzia.

Il personale tutto dell’istituto “Nicola Sole”, consapevole della vocazione comprensoriale e non solo cittadina del proprio percorso di educazione e formazione, sulla scorta di tali motivazioni esemplificative procederà ad intitolare ad “Angela Ferrara” il laboratorio polifunzionale allestito con finanziamenti P.O.N. e P.N.R.R. arricchendo l’offerta formativa per i nostri bambini.

Il laboratorio sarà significativamente denominato “Giardino d’Infanzia”, richiamando le migliori esperienze europee che intendono la formazione da 3 a 6 anni non già come un percorso scolastico, ma come un Kindergarten (Giardino dei bambini), ovvero un ambiente innovativo dove si coltivano talenti, attitudini, sensibilità diverse.