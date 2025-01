Futsal Senise: Vittoria convincente nello scontro diretto per non retrocedere contro il Real Castel Fontana

Nella prima giornata del girone di ritorno, quando tutte le squadre del gruppo F di serie B vantano lo stesso numero di gare disputate, il Senise si impone in casa con il risultato di 3 a 2, nella delicatissima sfida salvezza contro i romani del Real Castel Fontana.

A Genzano di Roma, all’andata, finì in parità; di conseguenza, classifica alla mano, la compagine Sinnica fa un bel passo in avanti, staccando di ben 2 lunghezze la squadra laziale, la quale (ad oggi) è la prima diretta concorrente per non retrocedere (in buona sostanza è come se fossero addirittura 3 i punti di vantaggio, considerando ora lo scontro diretto a favore).

Gara vibrante, corretta e maschia sin dalle prime battute. Dopo una prima fase di studio, è il Senise a sbloccare il match con Di Pinto, dopo una bella azione manovrata col quinto di movimento.

Pochi minuti dopo il dramma: si fa male al ginocchio lo stesso Di Pinto, il quale è costretto a dare forfait e del quale non si riesce a dare una esatta entità all’infortunio subito (all’inizio si è temuto il peggio ma ovviamente sarà sottoposto in questi giorni agli accertamenti medici specialistici).

Passata la paura, il Senise reaggisce e raddoppia con Iacovino, dopo una ribattuta ravvicinata dell’estremo portiere ospite.

Il Senise si accorge che è il momento giusto per affondare il “colpo di grazia” e segna nuovamente con lo stesso Iacovino (doppietta personale per lui) con un gran colpo di testa su assist del sempre combattivo Grandinetti.

La prima frazione di gioco si chiude col triplice vantaggio dei bianconeri ma con la consapevolezza di dover fare un secondo tempo all’altezza per riuscire a portare a casa l’intera posta in palio.

La ripresa si apre con il Real Castel Fontana voglioso di tornare in partita ma il muro sinnico regge bene, sempre con ordine. Il tempo passa e l’inevitabile calo fisico (panchina davvero corta anche in questa occasione) si fa sentire.

Il goal della speranza per gli ospiti arriva a 5 minuti dallo scadere con Peroni che sfrutta l’uomo di movimento in più. Poco dopo è Bernoni a raddoppiare per gli ospiti, sempre col quinto.

Subentra a questo punto il timore del pareggio che però non arriva e che al triplice fischio lascia spazio alla gioia e alla felicità di tutto il numeroso pubblico presente e di tutto l’entourage sinnico. Sospiro di sollievo per una vittoria senz’altro meritata, sofferta e soprattutto fondamentale per il proseguo della stagione.

Nella seconda e nella terza giornata di ritorno, la compagine bianconera sarà ferma ai box, in quanto c’è la sosta forzata programmata. Alla quarta, sempre a Senise, arriverà la temibile compagine romana del Casagiove.

Ovviamente anche questa sfida si preannuncia una vera e propria “battaglia” in quanto, in questo girone di ritorno, i punti salvezza è necessario cercarli soprattutto in casa.

Il prossimo appuntamento con il Futsal Senise, quindi, è fissato in data 08 Febbraio 2025, ore 16:00 “stesso posto, stesso bar”.