LONETTI : “Riaccendere Senise: nuove energie per un Comune proiettato nel futuro”

Senise si prepara per le prossime elezioni amministrative per eleggere il suo sindaco e ripartire per riaccendere finalmente energie positive e senso di appartenenza e favorire lo sviluppo con un programma politico chiaro con tutte le forze interessate per restituire speranza e costruire un percorso politico proiettato nel futuro utilizzando tutti i canali di finanziamento di tipo Europeo e Statale, costruendo ponti e non muri con interlocutori seri per lavorare a un unico obiettivo che è quello del bene comune, con umiltà e spirito di collaborazione per cercare di risolvere le criticità esistenti, perché non si può ignorare la situazione così grave che ha investito Senise come quella attuale e che mantiene la nostra città in una sacca emarginata.

Le forze politiche che hanno governato non sono state in grado di rispondere alle esigenze della nostra comunità. La mancanza di lavoro che ha raggiunto percentuali altissime ha causato l’innalzamento della soglia della povertà producendo una disoccupazione cronica inaccettabile, per cui corre oggi l’obbligo di diffidare di coloro i quali si sono resi responsabili di una pessima gestione amministrativa.

Il vero problema centrale sono le infrastruttura e il lavoro che non c’è per mancanza di quelle opportunità che sostengono il sistema produttivo, perché senza sviluppo si assiste inesorabilmente a uno spopolamento senza ritorno dei giovani che non devono arrendersi perché Senise ha bisogno del loro talento e della loro creatività.

Serviva a Senise una forza di ispirazione cristiana per razionalizzare anche una presenza dei cattolici, insieme ad altri, fin qui disordinata scomposta e politicamente irrilevante.

Il dottor Angelo Chiorazzo vice presidente della Regione Basilicata, con la sua presenza, ha aperto a tutti e al mondo cattolico una autostrada verso le istituzione regionali di Basilicata per promuovere una nuova classe dirigente in grado di dare risposte adeguate ai cittadini con figure di qualità e intelligenze di rilievo che dovranno riempire responsabilità di governo in sintonia con la nostra Regione anche da Senise, per essere protagonisti e non spettatori del proprio Futuro.

Prof.Giovanni Lonetti