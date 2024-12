Basilicata Sanità, al via concorso assistenti sociali

Al via il concorso unico regionale per la copertura a tempo indeterminato per 4 posti di assistente sociale – area dei professionisti della salute ruolo sociosanitario.

Nelle fasi concorsuali la Asp Basilicata è capofila del Concorso unico regionale che avviene in forma aggregata tra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

“Il concorso – si legge in una nota dell’Asp – fa parte di una più ampia selezione finalizzata all’assunzione di 12 fisioterapisti, 4 logopedisti, 3 educatori professionali (in questo caso il concorso è tutt’ora in atto e i candidati che hanno superato la selezione scritta devono affrontare prova pratica e colloquio).

Alla prova concorsuale, che ha avuto luogo presso la palestra ‘Caizzo’ di Potenza, hanno partecipato in 267 su 552 domande pervenute.

A questa prova seguirà un esame pratico ed infine il colloquio.

L’iter dovrebbe concludersi entro qualche settimana. I quattro assistenti sociali andranno ad essere inseriti successivamente negli organici del Dipartimento Salute Mentale e dei consultori familiari, suddivisi in tre posizioni per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e una per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera”.