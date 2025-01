Fondi per il sistema ortofrutticolo lucano

Ammontano a 13.831.950 euro i contributi per il rafforzamento e lo sviluppo del sistema ortofrutticolo regionale che verranno erogati nel 2025 alle imprese agricole per gli interventi previsti dai Programmi Operativi delle 8 Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (OP) e Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) riconosciute dalla Regione Basilicata.

I Programmi Operativi presentati dalle Organizzazioni di Produttori e approvati dalla Regione prevedono tipologie di interventi legati alla promozione delle produzioni, al miglioramento della qualità dei prodotti e alle condizioni di commercializzazione, oltre ad azioni di ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili e attuazione di pratiche ambientali.

Il valore della produzione commercializzata nel 2023 dalle Organizzazioni di Produttori lucane è stato di circa 267 milioni di euro, che rappresenta il 68.51% del totale del valore della produzione

ortofrutticola regionale, secondo i dati forniti dal MASAF.

“Un consuntivo più che lusinghiero – ha riferito l’Assessore Cicala – che testimonia l’importanza e la vitalità di un settore chiave non solo per l’agricoltura ma per tutta l’economia regionale, che deve far fronte ad una concorrenza internazionale sempre più agguerrita facendo leva su innovazione, aggregazione tra imprese e qualità delle produzioni”.

“L’approvazione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli rappresenta un intervento di grande portata per un comparto che è strategico per tutta l’economia regionale- sottolinea l’Assessore Cicala – la Basilicata presenta il dato di aggregazione più alto tra le regioni meridionali, questo a conferma della validità delle azioni intraprese che hanno sostenuto l’attività delle organizzazioni e il miglioramento della qualità dei prodotti”.