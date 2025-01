Lettieri (PD) su auto-sospensione Cifarelli

“L’auto-sospensione di Roberto Cifarelli dal partito democratico è una scelta che testimonia le difficoltà presenti nel partito democratico cittadino e regionale.

È necessario affrontare questo momento con maturità e coesione perché figure come quelle di Roberto sono fondamentali nella costruzione del nuovo percorso che il partito ha preso e sul quale intende proseguire sia in regione che nella città di Matera”.

Lo afferma il Segretario del partito democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri. “È dunque necessario – continua Lettieri – che nelle prossime ore si apra un confronto per rimuovere le criticità, trovare una sintesi tra le divergenze che, seppur legittime, non devono minare la stabilità del partito e delle futuro scelte.

E’ necessario costruire una proposta politica del Pd e del centrosinistra che i cittadini percepiscano come credibile per dare una svolta alla regione Basilicata dopo sei anni segnati d un governo regionale inconcludente.

Nelle prossime ore tutti noi saremo impegnati e lavoreremo per far rientrare Roberto nel partito perché a lui rappresenta un riferimento fondamentale e non può non essere protagonista di una nuova fase che con fatica stiamo provando a mettere in campo”, conclude il Segretario.