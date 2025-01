Irccs Crob e gli screening oncologici incontro il 16 Gennaio

Qual è lo stato dell’arte sugli screening oncologici regionali, e quali sono le strategie possibili nell’immediato futuro?

Questo sarà il focus al centro dell’ampio momento di confronto che si terrà giovedì 16 gennaio a partire dalle 9.30 nell’auditorium dell’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata.

L’incontro è organizzato dai responsabili scientifici Francesca Sanseverino coordinatrice regionale dello screening cervico uterino, e Rocco Calabrese direttore sanitario dell’Irccs Crob e presidente dell’Unità di coordinamento, organizzazione e monitoraggio degli screening.

Un congresso di ampio respiro che vede la partecipazione di illustri esponenti di livello nazionale tra cui: Paola Mantellini, direttore della struttura complessa di Screening e prevenzione secondaria dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica di Firenze e Osservatorio Nazionale Screening; Daniela Galeone direttore dell’ufficio di Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative del ministero della Salute; Loredana Mizzoni del Piano Nazionale Equità del ministero della Salute; Cinzia Campari direttore di struttura complessa del Centro Screening Oncologici di Reggio Emilia; Debora Canuti responsabile del centro screening oncologici dell’Emilia Romagna; Priscilla Sassoli De Bianchi della direzione generale Cura della persona salute e welfare della Regione Emilia-Romagna e Giulia Maddaleni dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica di Firenze.

Ad illustrare la situazione degli screening in Basilicata i tre coordinatori degli screening regionali: Aldo Cammarota coordinatore dello screening mammografico, Rosario Festa coordinatore dello screening del colon retto e Francesca Sanseverino coordinatrice dello screening cervico uterino.

Tra le autorità presenti per i saluti, il sindaco di Rionero Mario Di Nitto, l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Basilicata Cosimo Latronico e il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

“Screening in italiano vuol dire setacciare, filtrare e in ambito medico viene utilizzato per indicare un programma organizzato di prevenzione o di diagnosi precoce delle patologie. In oncologia effettuare diagnosi precoci è essenziale per aumentare l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione.

All’Irccs Crob è attestata la gestione degli screening oncologici regionali e siamo orgogliosi di aver organizzato questo importante momento di incontro, di respiro nazionale, che sarà un’occasione per fare il punto della situazione in Basilicata sui tre screening oncologici rivolti alla popolazione generale: quello mammografico, quello cervico uterino e quello del colon retto – commenta il direttore generale Massimo De Fino che prosegue – sarà un momento fondamentale per tracciare insieme una rotta per le attività future mantenendo al centro del nostro agire il bisogno di salute e il benessere dei cittadini lucani”.