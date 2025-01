Asm, consegnati tutti i lavori del Pnrr

Con l’avvio, ieri, del cantiere per la costruzione della Casa di Comunità di Tursi, si completa la consegna dei lavori dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera per tutte le 6 case di comunità finanziate con fondi PNRR ed in costruzione anche a Ferrandina, Garaguso, Irsina, Montalbano Jonico, Montescaglioso e dell’Ospedale di Comunità di Tinchi di Pisticci.

“Tutti i lavori del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – sostiene il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – che realizza gli interventi della “Missione 6 Salute” del PNRR afferenti al territorio della provincia di Matera sono in linea con il cronoprogramma stabilito che prevede il termine ultimo di consegna nel primo semestre del 2026.

Grazie ad una specifica istruttoria a cura dei Responsabili Unici dei Procedimenti dell’ASM, al finanziamento complessivo iniziale di circa 20milioni e 400mila euro si è aggiunto un ulteriore finanziamento di circa 1,5 milioni di euro derivante dal Fondo Opere Indifferibili (FOI 2022) destinato a compensare i maggior costi provenienti dall’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, in modo da garantire una maggiore tranquillità nel portare a termine le opere senza ricorrere a varianti o ridimensionamenti del progetto iniziale.

Da segnalare che le Case di Comunità verranno realizzate negli immobili esistenti già sedi degli attuali Distretti Sanitari, pertanto non è previsto ulteriore consumo di suolo anche nell’ottica della sostenibilità ambientale degli interventi”.

Le Case Comunità Hub, aperte 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, saranno quelle di Irsina, Montescaglioso e Montalbano Jonico.

Le Case Comunità Spoke aperte 12 ore al giorno e 6 giorni su 7, sono previste a Ferrandina, Tursi, Garaguso. Gli Ospedali di Comunità che saranno istituiti a Stigliano e Tinchi sono strutture sanitarie di ricovero della rete di assistenza territoriale che svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

“Con le risorse del PNRR – conclude Friolo- l’ASM si appresta a realizzare un modello organizzativo per la rete di assistenza territoriale in grado di recepire gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi del Decreto Ministeriale 77, in modo da fornire ai nostri cittadini una risposta sanitaria adeguata”.

“L’impegno per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità va di pari passo con le politiche di assunzione del personale, fondamentali per garantire l’operatività e l’efficienza delle nuove strutture – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico. – Si tratta di un intervento integrato che mira non solo al miglioramento delle infrastrutture sanitarie, ma anche al potenziamento delle risorse umane.

Grazie a questo investimento, stiamo costruendo una rete territoriale più capillare e accessibile, che pone il cittadino al centro del sistema sanitario, garantendo servizi di prossimità e continuità assistenziale.

È un passo decisivo per rispondere in modo più tempestivo ed efficace ai bisogni di salute delle comunità locali, riducendo le disuguaglianze e valorizzando il territorio come risorsa strategica per la salute pubblica”.