“Aliano 2027”, presentata a Potenza la candidatura a Capitale italiana della Cultura

Ha fatto tappa a Potenza l’iniziativa di presentazione del dossier di candidatura di Aliano a ‘Capitale italiana della Cultura 2027″. All’evento, organizzato nel teatro Stabile, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e locali ed i partner del progetto dal titolo “Terra dell’ altrove”. Occasione per rafforzare la rete di relazioni tra il comune di Aliano e le altre realtà territoriali della Basilicata nella piena convinzione che, anche per le aree interne, sia possibile creare un modello di sviluppo duraturo e sostenibile fondato sul turismo culturale. ” Il 2025 è un anno importante per il nostro comune, perché accanto al cronoprogramma per la candidatura, lavoriamo alla celebrazione di tre eventi che ricadono in contemporanea- ha spiegato il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo – si tratta di tre anniversari legati alla figura di Carlo Levi, confinato dal regime proprio ad Aliano : i 50 anni dalla sua morte, gli 80 anni dalla pubblicazione del ‘Cristo si è fermato a Eboli’ e i 90 anni dal suo confino. Stiamo predisponendo un ricco cartellone di eventi- ha continuato il primo cittadino- che si svolgeranno nel nostro Comune e che coinvolgerà non solo le altre amministrazioni lucane, ma anche tutti i Comuni dei luoghi leviani: Roma, Firenze, Alassio, Trieste e Torino”. Un progetto in cui crede tutta la comunità alianese. ” Grazie ad un gruppo di ottimi professionisti, Aliano è riuscita a mettere assieme un buon dossier- ha continuato De Lorenzo- un lavoro corale che ha goduto anche del supporto delle istituzioni e di diverse associazioni attive sul territorio. Concorrere per il titolo, diventa così simbolicamente, per Aliano, un tentativo di riscatto che può fungere da catalizzatore per tutti gli altri comuni lucani”. Ad impreziosire l’evento di presentazione del dossier, il concerto della Giovane Orchestra Lucana in collaborazione con l’Onyx Jazz Club diretta dal maestro Ettore Fioravanti.