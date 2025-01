Huawei, in Italia l’orologio che misura la pressione E’ il Watch D2, “non sostituisce diagnosi o trattamento medico”

Huawei ha portato in Italia un orologio smart che misura anche la pressione arteriosa.

Si chiama Watch D2, è disponibile da dicembre, e il colosso cinese ha ufficializzato l’ottenimento per lo smartwatch della certificazione come dispositivo medico da parte delle autorità europee e nazionali.

Particolari tecnologie e sensori permettono a chi lo indossa di misurare parametri di solito possibili solo con strumenti professionali, tra cui i bracciali casalinghi per il monitoraggio della pressione. Al di sotto del cinturino, a contatto con la pelle, il dispositivo ha infatti un cuscinetto che gonfiandosi permette una misurazione della pressione arteriosa.

Si può anche attivare una sorta di holter pressorio per avviare analisi a intervalli, con promemoria durante il giorno e misurazioni del sonno di notte.

Grazie alla certificazione, il dispositivo produce report che possono essere utilizzati anche da medici professionisti per valutare eventuali problematiche dei pazienti, pur considerando che il dispositivo non è destinato a sostituire alcuna diagnosi o trattamento medico.

“Tutti i dati ottenuti durante l’uso sono solo per uso personale e non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamento” spiega Huawei. Il dispositivo si inserisce all’interno di un’iniziativa di Huawei Europe che riunisce un gruppo di esperti di diversi paesi per esplorare gli ultimi prodotti indossabili.

Per l’Italia, ha preso parte al progetto il dottor Fabio Angeli, Professore di Cardiologia presso l’Università degli Studi dell’Insubria Varese e specialista in cardiologia.

Al di là degli usi di salute, lo smartwatch svolge tutte le funzionalità comuni ad altri orologi connessi. Si connette ad iPhone e Android per ricevere le notifiche dal cellulare, monitora altri parametri basilari, come l’ecg, e supporta attività per il benessere.

ANSA