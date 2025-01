Chiorazzo: soddisfazione per la proroga alla scadenza del bando per le concessioni demaniali del porto di Maratea

Esprimo soddisfazione per l’intervenuta proroga di ulteriori 90 giorni all’avviso di istanza per le concessioni demaniali marittime nel porto di Maratea, da me sollecitata attraverso una interrogazione urgente presentata all’indirizzo del Presidente della Giunta e dell’Assessore al ramo, Pasquale Pepe, che ringrazio per aver accolto la richiesta.

È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, commentando il provvedimento dipartimentale di proroga del bando per le concessioni demaniali pubblicato durante il periodo natalizio.