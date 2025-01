Chiorazzo saluta Monsignor Pino Caiazzo

Il saluto commosso di tutti noi lucani a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, nominato da Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Cesena – Sarsina.

Monsignor Pino Caiazzo, in questi quasi otto anni come Vescovo della Diocesi di Matera – Irsina, alla quale dal 2023 si è aggiunta anche la Diocesi di Tricarico, è stato un pastore esemplare per i fedeli e un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il bene comune e l’attenzione ai più deboli.

Monsignor Pino Caiazzo si è distinto per il suo impegno nell’aiutare i poveri e le famiglie in difficoltà, attraverso la creazione di centri di accoglienza e promozione umana, nell’attenzione verso le persone migranti e verso tutti coloro che ogni giorno rischiano di finire ai margini.

“Don Pino” ha guidato un cammino di rinnovamento spirituale, che è passato anche attraverso la Festa della Madonna della Bruna e ha avuto un momento straordinario con il Congresso Eucaristico Nazionale, che si è svolto a Matera e si è concluso con la Messa presieduta da Papa Francesco allo Stadio XXI Settembre – Franco Salerno.

Come non ricordare, poi, l’impegno culturale che monsignor Caiazzo ha profuso nelle Feste di Avvenire, uno strumento per “nutrire le coscienze”, come le ha definite lui stesso. Vogliamo esprimere, quindi, la nostra gratitudine a monsignor Pino Caiazzo, augurandogli ogni bene per la nuova missione che gli è stata affidata dal Papa.