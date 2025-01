A Tursi , questa sera 04 gennaio 2025, inaugurazione campo calcio A5

Taglio del nastro e benedizione, oggi alle ore 20:30 a Tursi, per inaugurare il Campo da Calcio a 5 “T.Parziale” dato il suo rinnovo con un moderna copertura che consentirà di utilizzarlo a prescindere dalle stagioni dell’anno.

L’appuntamento, aperto a tutti, è in via Roma presso l’Istituto comprensivo “Albino Pierro”.

Seguirà ai saluti istituzionali lo spettacolo dell’attore comico e cabarettista, Antonio Fiorillo; il comico più amato del panorama partenopeo noto per la sua partecipazione a spettacoli messi in onda a livello nazionale.

Non poteva che mancare poi tanto divertimento e musica per tutti, oltre che l’animazione per i bambini con la presenza di Minni e Topolino.

L’evento è a cura dell’Amministrazione Comunale.