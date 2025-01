Senise: Presentazione del libro “Perché Guariremo” di Roberto Speranza venerdi’ 03 Gennaio

Si terrà domani, 3 gennaio, a Senise, alle ore 18.30 presso il Palazzo della Cultura e della Legalità “Falcone-Borsellino”, la presentazione del libro “Perché Guariremo” di Roberto Speranza, un evento promosso dall’Associazione culturale Giovane Europa.

Il libro è un racconto intenso e personale che conduce il lettore nel cuore della pandemia, attraversando i momenti più drammatici e decisivi della recente storia italiana.

In queste pagine, l’onorevole Speranza, ex Ministro della Salute, ripercorre in prima persona le sfide affrontate durante l’emergenza sanitaria: dalla gestione dell’esplosione dei contagi al primo traumatico lockdown, fino alla campagna vaccinale che ha permesso al Paese di uscire dall’incubo.

“Perché Guariremo” non è solo un resoconto degli eventi, ma anche una riflessione profonda sul futuro della sanità pubblica in Italia e sull’importanza di investire nelle strutture sanitarie per evitare che simili emergenze possano ripetersi.

“Era il 31 dicembre 2019 quando le autorità sanitarie cinesi notificarono un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan. Nei giorni successivi, l’11 marzo 2020, l’OMS dichiarò che l’epidemia di COVID-19 poteva essere considerata una pandemia.

Sono passati cinque anni da allora, da quando il Covid-19 ha stravolto il mondo e sconvolto le vite di tutti noi.

Questa esperienza ci ha mostrato quanto sia fragile l’equilibrio tra tutela degli interessi collettivi e libertà individuali. Lasciare alle spalle uno dei periodi più bui della nostra esistenza non significa dimenticare, ma imparare.

Dobbiamo rafforzare e migliorare il sistema sanitario pubblico, il sistema di protezione civile e di cooperazione istituzionale, sia a livello nazionale che internazionale affinché la risposta degli Stati a situazioni emergenziali di portata globale sia la più efficace possibile”, ha dichiarato Angelo Chiorazzo, Presidente dell’Associazione culturale Giovane Europa e Vice Presidente del Consiglio Regionale.

All’iniziativa, oltre al Presidente Angelo Chiorazzo, interverranno Rocco Paternò, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Potenza, Franco Dimona, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Matera, Loredana Costanza, giornalista e assessore alla digitalizzazione, programmazione e servizi informatici del Comune di Potenza. Porterà i saluti istituzionali della Città di Senise il Commissario Prefettizio, dott. Alberico Gentile.

L’evento sarà un’occasione importante per riflettere sulle lezioni apprese durante la pandemia e sulla necessità di costruire un futuro sanitario più solido e resiliente.