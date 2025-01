Basilicata : edifici strategici, 3,8 milioni per la sicurezza

Nell’ultima seduta della Giunta regionale della Basilicata è stata approvata la delibera sulle “Azioni di prevenzione strutturale su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”.

Gli interventi sono stati predisposti dall’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica del Dipartimenti Infrastrutture della Regione Basilicata, con un finanziamento complessivo di circa 3 milioni e 795.750 euro.

Nel dettaglio, sono stati stanziati 787.500 euro per il miglioramento sismico della

struttura strategica ex scuola elementare ora sede di protezione civile e sede COC (Centro Operativo Comunale) di Fardella; 2 milioni di euro per demolizione e ricostruzione

dell’immobile ex sede universitaria di via Lazazzera a Matera da adibire a sede della Polizia Locale, della Protezione Civile e sedi COC e COM (Centro Operativo Misto); 538.461 euro per l’adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri a Calciano; 469.789 euro per l’adeguamento sismico dell’edificio comunale destinato alla Caserma dei Carabinieri di Irsina.

“Con questa misura testimoniamo in maniera tangibile la nostra attenzione alle strutture strategiche della Basilicata, per permettere agli operatori di protezione civile in caso di eventi sismici di essere efficienti e promuovere la sicurezza attraverso fabbricati adeguati ai loro compiti.

È anche attraverso queste azioni che intendiamo salvaguardare il territorio e i cittadini in caso di eventi infausti, che ci auguriamo non accadano, ma che vanno comunque considerati attraverso una corretta programmazione”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, con delega alla Protezione civile, Pasquale Pepe.