La Luna nera ha salutato la fine del 2024 Seconda Luna nuova del mese, la prima all’inizio di dicembre

Un addio d’eccezione al 2024 è stato quello della Luna nera.

Non si tratta di una definizione astronomica né scientifica, ma di un’espressione diventata ormai molto popolare, come Superluna o Luna blu.

Generalmente viene chiama Luna nera la seconda Luna nuova che si verifica nello stesso mese, come in questo caso, oppure la terza Luna nuova in una stagione con quattro Lune nuove.

Dicembre 2024 ha avuto infatti cinque fasi lunari invece delle classiche quattro, l’ultima delle quali si è verificata poco dopo la mezzanotte, alle 00,27 del 31 dicembre, come osserva l’Unione Astrofili Italiani (Uai). La prima Luna nuova del mese c’era stata alle 8,21 del primo dicembre.

“L’anno si chiude così con un ultimo spettacolo astronomico“, osserva l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.

La Luna nera, prosegue, può essere considerata “una sorta di alter ego della Luna blu“, come viene chiamata comunemente la seconda Luna piena che si verifica in un mese.

“La Luna nera – aggiunge – non è un fenomeno frequente: una doppia luna nuova in un mese non si registrava dall’aprile 2022 e la prossima è prevista per l’agosto 2027“.

