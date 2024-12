Bolognetti intensifica la protesta: ottavo giorno di digiuno e rinuncia ai farmaci

Maurizio Bolognetti, l’attivista che da otto giorni ha iniziato uno sciopero della fame a Latronico, ha ulteriormente innalzato la posta in gioco. Dalla mezzanotte scorsa, l’uomo ha deciso di rinunciare anche ai farmaci di cui ha bisogno, un gesto disperato che sottolinea la gravità della situazione e la determinazione con cui intende portare avanti la sua battaglia.

“Una premessa dovuta e doverosa: C’è una stampa lucana e non che ha compreso le ragioni di questa azione nonviolenta e mi consente, con la sua opera che onora il diritto alla conoscenza, di farne conoscere ragioni e sviluppi. Ma, ahimè, c’è anche una parte, per fortuna minoritaria, che esercita un mero ruolo di manganello di regime e che non vuole capire e forse, il che sarebbe peggio, non comprende.

L’elenco di coloro a cui dovrei dire grazie è lungo. Grazie a La Siritide , a SassiLive , a Basilicata24 , a ivl24 , a Ufficio Stampa Basilicata , a Basilicata Digital Channel , al Il Quotidiano del Sud – Basilicata , all’Avanti, a Radio Liberta, a Giornalemio, a Francavilla Informa, a Lucanet webTV, l’Agenzia NEV, Ansa Basilicata, Radio Senise Centrale, Radio Laser, Il Mattino di Foggia, Insidertrend, Pisticci.com e perdonate se di certo ho dimenticato qualcuno. Conoscere per deliberare, appunto! Quel diritto umano alla conoscenza che da forza, sostanza e contenuto alla democrazia. evitando che si trasformi in un guscio vuoto.

Non dirò grazie a chi non solo ha svolto una egregia e costante opera di censura, ma ha fatto anche opera di disinformazione, arrivando al punto di ridurre il numero dei giorni di fame di democrazia, Stato di diritto democratico, giustizia e libertà.