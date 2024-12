Un Natale di speranza verso il 2025 con l’Associazione Dalla Basilicata all’Italia

Un Natale memorabile, mai così coinvolgente ed inclusivo, guardando al futuro. Il 19 dicembre scorso, presso il Centro Sociale di Malvaccaro, si è svolto l’evento “Io ho Cura”, inserito nel cartellone comunale del “Natale in Città”, organizzato dall’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non Lasciamo Indietro Nessuno” con il sostegno della Banca Monte Pruno ed altri sponsor privati.

L’iniziativa ha visto una sala gremita, con oltre 40 bambini tra i 6 e gli 11 anni, protagonisti di una toccante performance di recitazione e canto dedicata al mondo attuale, ai suoi complessi problemi e ai sogni di un futuro di pace, amore e sostenibilità.

“Se si ha cura, si ha pace” è stato il messaggio chiave della serata. I piccoli artisti hanno sottolineato come la pace abbia inizio proprio dalle parole, dagli atteggiamenti quotidiani e dall’amore dedicato agli esseri viventi e al pianeta.

Un momento particolarmente emozionante è stato il video proiettato sulle guerre in corso – ad iniziare dall’Ucraina, con numerosi sfollati ospitati a Potenza – accompagnato da un canto eseguito con maestria da una giovane partecipante, che ha suscitato grande commozione.

Numerose le personalità intervenute, tra gli altri, i componenti della giuria: Michele Napoli, consigliere regionale in rappresentanza della Regione Basilicata; Giovanni Amato, responsabile della filiale di Potenza della Banca Monte Pruno; Patrizia Gagliardi, titolare della GESA; Nicola Pessolano e Paola Faggiano, presidente dell’Associazione Sinergie Lucane.

Presenti anche il dirigente scolastico dell’IPSIA Giorgi di Potenza, Michele Carmine Nigro, e Marika Padula, già assessora comunale e promotrice di progetti sociali.

Durante la serata i bambini di 6 anni hanno sfilato con abiti preparati da 20 alunni dell’IPSIA Giorgi, tutti realizzati con materiale assolutamente di riciclo: l’alunno che ha realizzato l’abito ritenuto più elaborato, particolare, significativo ha ricevuto una borsa di studio da 500 euro.

In chiusura l’arrivo di Babbo Natale che ha distribuito doni a tutti i bambini presenti, grazie al generoso contributo dell’azienda Maggio 3 di Tito Scalo (PZ).

Verso il 2025, l’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non Lasciamo Indietro Nessuno” è già al lavoro su nuove iniziative. Tra i principali progetti previsti:

1. Laboratori Didattici sulla Sostenibilità: Incontri per bambini e famiglie volti a sensibilizzare sull’importanza della cura dell’ambiente e del risparmio energetico.

2. Progetto “Parole di Pace”: Una serie di incontri dedicati alle scuole primarie e secondarie per riflettere sull’importanza della comunicazione non violenta e della risoluzione pacifica dei conflitti.

3. Campagna “Un Gioco per un Sorriso”: Raccolta di giocattoli usati, ma in buone condizioni, da donare ai bambini in situazioni di difficoltà economica, in collaborazione con aziende e privati del territorio.

4. Evento Estivo “La Festa della Comunità”: Una giornata dedicata all’inclusione e alla condivisione, con giochi, musica e laboratori creativi per grandi e piccoli.

Nei prossimi giorni, presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo, l’Associazione porterà il proprio messaggio di speranza e solidarietà. Inoltre, il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, prevista la distribuzione della “Calza della Befana” ai bambini delle famiglie assistite.

Oltre al classico dono, i piccoli riceveranno una dolce e piacevole sorpresa, che renderà l’evento ancora più speciale.