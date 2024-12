Basilicata : Autismo, bando per gli enti del Terzo settore

Con Delibera 1130/24 firmata dal direttore generale dell’Asp, Antonello Maraldo, è stato indetto un avviso pubblico diretto agli enti del terzo settore per la realizzazione di interventi a favore di persone con disturbo dello spettro autistico.

L’Azienda sanitaria di Potenza acquisirà le candidature dei vari proponenti per la realizzazione di progetti, per un importo complessivo di oltre 107mila 400 euro, per l’attuazione di percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione, la pianificazione e l’attuazione di progetti individualizzati attraverso interventi abilitativi sanitari e socio-assistenziali che prevedano momenti individuali o in piccoli gruppi volti allo sviluppo della autonomie, abilità sociali, promozione dello sviluppo psicosessuale e alla prevenzione e protezione da comportamenti discriminatori o bullismo. Inoltre i progetti dovranno essere rivolti alla prevenzione, identificazione e management di comportamenti problematici ed emergenze comportamentali, percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa, iniziative o progetti finalizzati a percorsi di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento.

I beneficiari delle misure previste dall’avviso pubblico sono le persone con disturbo dello spettro autistico dai 6 ai 60 anni, residenti nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza a cui sia stata riconosciuta la diagnosi di spettro autistico o con profili compatibili con i percorsi progettuali previsti dall’avviso stesso.

Per il responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale psichiatria di Chiaromonte, Laura Isgrò, “sono in corso di attuazione le iniziative progettuali finanziate con i decreti interministeriali dedicati all’utilizzo dei fondi per l’autismo.

Tali interventi sono aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla programmazione socio-sanitaria regionale ed in particolare prevedono l’implementazione del personale del servizio sanitario pubblico e la creazione di una rete di cura territoriale in continuità con i servizi di Neuropsichiatria infantile, lo sviluppo di un’équipe per la transizione all’età adulta, la formazione del personale in coerenza con le linee guida su diagnosi e trattamento ma anche progetti di ricerca di base o applicata su aspetti genetici e di diagnosi precoce, sviluppo di progetti di vita individualizzati con percorsi di inclusione sociale e lavorativa e sperimentazione di modelli di autonomia abitativa.

A seguito di delibera, il Direttore Generale della Asp Basilicata ha dichiarato che ‘viene aggiunto un altro tassello alle iniziative Asp rivolte al mondo del disturbo dello spettro autistico.

La relazione con la Fondazione “Stella Maris” di Chiaromonte per i minori e le attività poste direttamente in essere per gli adulti dal Dipartimento Salute Mentale diretto da Pietro Fundone e che vedono Laura Isgrò attiva proprio su Chiaromonte, sono parte di una strategia aziendale e regionale volta alla realizzazione di una presa in carico complessiva. Molto si deve fare- conclude Maraldo- perché dal territorio si chiedono interventi strutturali e ad ampio spettro come anche i recenti ‘Stati Generali’ sulla disabilità hanno evidenziato.

La Asp si impegna ad utilizzare i fondi disponibili e a mantenere alto il livello di interlocuzione con le famiglie e con le associazioni rappresentative. Il tutto in sinergia con strutture regionali e l’assessorato alla Salute e Politiche della Persona”.

Interviene anche l’assessore regionale al ramo, Cosimo Latronico per cui verso i soggetti con autismo e le loro famiglie si sta dimostrando grande attenzione arrivando, mediante questo avviso dell’Azienda sanitaria locale di Potenza a rappresentare un passaggio significativo per rafforzare i servizi e gli interventi dedicati a una fascia di popolazione che merita il massimo sostegno da parte delle istituzioni.

Questa misura è un’ulteriore conferma del nostro impegno nell’ambito della salute e delle politiche per la persona, anche attraverso il supporto offerto dal Pnrr.

Continueremo a lavorare affinché ogni risorsa disponibile sia utilizzata al meglio per creare una società sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti”.

Da Latronico l’invito agli Enti del Terzo Settore a partecipare attivamente, “mettendo a disposizione le loro competenze e la loro esperienza per realizzare progetti capaci di rispondere alle reali esigenze del territorio”.

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento a quanto pubblicato sul sito dell’Asp Basilicata al link https://www.aspbasilicata.it/2024/12/27/avviso-pubblico-per-lacquisizione-di-domande-da-parte-di-enti-del-terzo-settore-interessati-alla-realizzazione-di-interventi-diretti-alle-persone-con-disturbo-dello-spettro-autistico-di-cui-al-dec/