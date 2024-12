Festival dei Cinque Continent a Venosa: gli appuntamenti dal 21 al 23

VENOSA (PZ) – Ancora un fine settimana ricco di eventi a Venosa per l’edizione natalizia del Festival dei Cinque Continenti, la rassegna di spettacoli e arte curata della Artistica Management con il sostegno del Comune di Venosa e inserita tra gli eventi del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.

In programma da sabato 21 a lunedì 23 dicembre cinque appuntamenti per tutte le età nella suggestiva cornice di piazza Umberto I, all’interno del contesto dei Mercatini di Natale organizzati dall’ASD Team Alto Bradano.

Sabato 21 dicembre, alle ore 18.00, partirà da piazza Orazio la parata “Tra le nuvole” della compagnia Baracca dei Buffoni.

Lo spettacolo poetico itinerante, ispirato al Clown Bianco e all’immaginario di Fellini, trasformerà la città in un carillon vivente, con cinque clown bianchi che accompagneranno il pubblico in un mondo di nuvole incantato e onirico.

Alle 19.30 spazio alla musica, con il concerto “I mandolini di Natale” dell’ensamble Hathor Plectrum Quartet, presso la Chiesa di San Filippo Neri.

La formazione, composta da Antonio Schiavone e Roberto Bascià al mandolino, Fulvio S. D’Abramo alla mandòla e Vito Mannarini alla chitarra, proporrà un raffinato repertorio di musiche tradizionali natalizie, eseguite con strumenti delle scuole italiane di liuteria di fine Ottocento e inizio Novecento.

Domenica 22 dicembre l’appuntamento è alle 19.30 in piazza Umberto I con “Il circo di Babbo Natale” della Compagnia dei Diavoli Rossi.

Artisti di strada da otto generazioni, proporranno uno spettacolo circense in chiave natalizia, tra acrobazie ed equilibrismo: un’esibizione unica ed emozionante, assolutamente da non perdere.

Lunedì 23 dicembre il cielo di Venosa si accenderà di stelle in occasione dell’evento “Illuminiamo la Via Lattea”, per illuminare la strada che porterà Babbo Natale in città.

Alle ore 18 piazza Umberto I si riempirà di bambini accompagnati dai loro genitori, nonni o zii, per un suggestivo lancio delle lanterne volanti che lascerà tutti a bocca aperta e a testa in su. Un momento dedicato a grandi e piccini, per assistere o essere protagonisti di uno spettacolo meraviglioso.

A seguire, alle 19.30 nella Chiesa di San Filippo Neri, spazio al teatro di figura, con lo spettacolo di marionette “Mettici il cuore!” di Nina Theatre, che trasporterà grandi e bambini nel suo mondo colorato e sognante.

La protagonista dello show tirerà fuori da una valigia una serie di oggetti – bambole, vestiti, libri, giocattoli – e li trasformerà, dandogli vita, in personaggi poetici e stralunati.

Si conclude così la prima parte di questa edizione del Festival dei Cinque Continenti, intitolata “Attese e suggestioni: il viaggio verso il Natale”, pensata per catturare il senso di preparazione e attesa tipico del periodo natalizio, unendo spettacoli circensi e musicali che evocano magia, calore e tradizione, con un tocco di poesia e sorpresa.

La seconda parte, dal titolo “Meraviglie in scena: il nuovo anno tra ritmo e leggerezza”, prenderà il via il 28 dicembre per concludersi il 6 gennaio, inaugurando il nuovo anno con energia e meraviglia e celebrando il piacere di ritrovarsi insieme per lasciarsi stupire da piccole e grandi esibizioni.