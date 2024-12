Apple porta in Italia il test dell’udito con AirPods Pro 2

Apple porta in Italia la possibilità di effettuare un test dell’udito con i suoi nuovi auricolari AirPods Pro 2, grazie all’aggiornamento ad iOs 18.2.

E’ invece ancora bloccata nel nostro paese, così come nel resto dell’Unione Europea, la funzione che trasforma gli AirPods in apparecchi acustici, a cause di restrizioni normative.

Il test dell’udito, accessibile tramite l’app Salute, dura circa 5 minuti e si basa sull’audiometria tonale pura, un metodo clinico standard per la valutazione dell’udito.

Durante l’operazione, gli AirPods Pro 2 attivano la cancellazione del rumore massima e verificano l’aderenza dei gommini, assicurandosi che non ci siano interferenze esterne.

Vengono quindi riprodotti toni puri a diverse frequenze e intensità, e all’utente viene chiesto di toccare lo schermo quando percepisce un suono.

Al termine del test, l’app Salute mostra un riepilogo dei risultati con il livello uditivo di ciascun orecchio, una classificazione e alcune raccomandazioni.

I risultati, compreso un audiogramma, vengono poi archiviati in modo sicuro e possono essere condivisi in formato pdf. Secondo una nota di Apple, la perdita dell’udito è un problema globale in continua crescita.

Stando all’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1,5 miliardi di persone nel mondo ne soffrono, e si prevede che questa cifra raggiungerà i 2,5 miliardi entro il 2050.

Oltre al test dell’udito, AirPods Pro 2 offre un’altra funzione per la salute delle orecchie, ossia la riduzione dei rumori intensi.

Questa funzione, attiva di default nelle modalità Trasparenza e Audio Adattivo, limita l’esposizione ai rumori forti senza compromettere la qualità dell’ascolto.

ANSA