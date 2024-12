Matera, “Andrea Sabatino Trio – 35 anni senza Chet Baker” al Rosetta Jazz Club

Il Rosetta Jazz Club è lieto di ospitare un nuovo interessante appuntamento musicale con artisti di spicco del panorama jazzistico italiano ed internazionale. Infatti, domenica 15 dicembre, alle ore 21:00, il palco del club della Città dei Sassi accoglierà la presentazione di un nuovo progetto guidato dal trombettista salentino Andrea Sabatino, ovvero “Andrea Sabatino Trio – 35 anni senza Chet Baker”.

Si tratta di un piacevole progetto musicale, ricercato ed elaborato, che vede esibirsi Andrea Sabatino alla tromba, Andrea Rea al pianoforte e Aldo Vigorito al contrabbasso.

L’impatto sonoro tipico di questo combo racchiude in gran parte le esperienze musicali e stilistiche dei musicisti che hanno ben segnato la loro carriera con progetti e collaborazioni innumerevoli di alto spessore.

La performance promette momenti di pura emozione con l’omaggio ad uno dei più straordinari musicisti che hanno scritto le pagine più belle della storia del jazz, Chet Baker.

«Abbiamo già avuto il piacere di ospitare Andrea Sabatino al Rosetta. Questa volta, la sua esibizione sarà impreziosita dalla presenza di due fantastici musicisti che lo accompagneranno in questo progetto bellissimo che omaggia il grandissimo Chet Baker. Andrea Rea è un pianista che merita tutto il successo che sta ottenendo negli ultimi anni, oltre al bravissimo Aldo Vigorito, un vero punto di riferimento per il contrabbasso in Italia.

Non vediamo l’ora di ascoltare il loro repertorio e godere della loro performance. Rivolgo un doveroso ringraziamento a Puglia Sounds per la collaborazione offerta nell’organizzazione di questo evento», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento rientra nella “Programmazione Puglia Sounds 2024”, operazione finanziata a valere su fondo speciale cultura e patrimonio culturale L.R. 40/2016, ART. 15 COMMA3.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.