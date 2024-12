Diritto alla conoscenza, Bolognetti: “Sospenderò lo sciopero della fame e della sete

Alla luce della preziosa apertura giunta da Piero Marrese, Angelo Chiorazzo e Roberto Cifarelli, sotto forma di una mozione (vedi allegato) depositata poche ore fa, ho deciso di sospendere lo sciopero della sete e della fame entro le ore 22.00. Ovviamente, mi auguro che la mozione depositata dai sopra citati venga quanto prima discussa e si spera approvata. Spiace davvero che il rinvio del Consiglio regionale ne abbia impedito la discussione in aula nella giornata odierna. Alle 18.00 terrò una diretta sul mio canale facebook. A chi ha invocato responsabilità o mi ha invitato semplicemente a smettere o peggio ancora ha scelto la comoda e cinica strada del silenzio e dell’indifferenza, senza muovere un dito, dico che io mi nutro anche del più piccolo spiraglio, provo a fare fiducia e onoro l’operato di coloro che rappresentano le mie istituzioni. Satyagraha, lo ripeto, è “insistenza per la verità”. La mia è fame e sete di cose immateriali, che però incidono, eccome se incidono, sulle vite di tutti. Magari qualcuno stava aspettando il mio cadavere. Avete solo perso un’altra opportunità. E per parte mia un po’ di salute, probabilmente un po’ di più. Ma ne vale sempre la pena per difendere democrazia, Stato di diritto democratico, diritti umani (tra questi il diritto umano alla conoscenza), giustizia e libertà.

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e Iscritto all’ODG Basilicata