Presidente Bardi: dolore per la morte di due operai lucani

“Apprendo con dolore della tragica scomparsa di due operai lucani a seguito del grave incidente avvenuto in un deposito carburante a Calenzano, in provincia di Firenze. In questo momento di lutto desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, ai loro amici e colleghi”. E’ quanto sottolinea il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Franco Cirelli di Cirigliano e Gerardo Pepe di Sasso di Castalda, entrambi 46 anni, lavoravano per la Sergen, azienda con sede a Grumento Nova. “Tutta la comunità lucana è scossa da questo tragico evento – aggiunge Bardi – ed è in apprensione per le sorti di un terzo operaio, Luigi Murno, 37enne di Villa d’Agri, rimasto ustionato in modo grave.

Quanto accaduto – conclude il presidente – dimostra ancora una volta come sul tema della sicurezza sul lavoro sia necessario intensificare ogni sforzo. La vita di ogni lavoratore è preziosa e dobbiamo fare tutto il necessario per proteggerla”.