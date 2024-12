Basilicata Teknoservice e Logitech, proroga appalto

“La soluzione individuata oggi al Tavolo convocato dal ministro Urso – con il quale in precedenza il presidente Bardi ha avuto un colloquio telefonico sulla situazione complessiva di Stellantis ribadendo l’impegno della Regione Basilicata – consente di affrontare con maggiore serenità la vertenza delle aziende della logistica in attività a San Nicola di Melfi per la quale al Dipartimento abbiamo avuto da settimane numerosi incontri specifici”.

Così l’assessore regionale dello Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha partecipato in remoto al tavolo sulla vertenza Trasnova.

“In particolare – riferisce l’assessore – è stato allontanato lo spettro del licenziamento dei lavoratori della Teknoservice e Logitech contro il quale abbiamo svolto iniziative in stretta sinergia con i sindacati.

La proroga dei contratti di appalto con il ritiro delle procedure di licenziamento e il ricorso agli ammortizzatori sociali – aggiunge Cupparo – è di buon auspicio per l’incontro convocato dal Ministro Urso per il 17 dicembre prossimo.

La Regione continuerà nel suo impegno per la piena attuazione del Piano Stellantis per Melfi e la salvaguardia produttiva ed occupazionale di tutta la filiera automotive”.