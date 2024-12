Basilicata : oltre 3 milioni per talassemici e nefropatici

Sono stati stanziati fondi per contributi a favore di talassemici, nefropatici e cittadini affetti da altre patologie del sangue con un investimento complessivo di 3,3 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025.

Ne ha dato notizia l’assessore regionale alla Salute, alle Politiche per la Persona e al Pnrr, Cosimo Latronico che ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico in Regione, al fine di mantenere gli impegni assunti e assicurare i contributi ai cittadini interessati.

L’iniziativa, da includere nell’atto di intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, proviene dalla sinergia realizzata tra l’Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro, Francesco Cupparo, e l’Assessore alla Salute, alle Politiche per la Persona e al PNRR, Cosimo Latronico che ha permesso di individuare soluzioni concrete, valorizzando le risorse disponibili e garantendo un utilizzo efficace dei fondi pubblici in favore di pazienti nefropatici sottoposti a dialisi e di talassemici.

“Questa misura- ha spiegato Latronico- ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone affette da talassemia e nefropatia, due condizioni croniche che comportano sfide significative sia sul piano sanitario che sociale, attraverso l’erogazione di contributi economici.

In particolare, il supporto economico destinato consta nell’erogazione di 240 euro per i possessori di ISEE compreso fra 0 e 21.000 euro. Ringrazio l’Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro, Francesco Cupparo e gli uffici competenti per l’imprescindibile lavoro sinergico e la condivisione di intenti”.