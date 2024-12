CS Potenza-Latina 5-1, tabellino della gara e ripresa allenamenti

Nella 18^ giornata del campionato di Serie C Now, strepitosa vittoria del Potenza contro il Latina. Due doppiette, rispettivamente di Caturano e Rosafio, e una rete di Rillo sanciscono la settima vittoria stagionale. A una sola gara dal termine del girone d’andata, il Potenza vola a 29 punti in classifica.

TABELLINO POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella (27’st Galletta), Sciacca, Verrengia, Rillo; Castorani (20’st Ferro), Felippe (36’st Ghisolfi), Erradi; Rosafio, Caturano (36’st Selleri), Mazzeo (20’st Ragone). A disp.: Cucchietti, Galiano, D’Auria, Firenze, Rossetti, Milesi, Mazzocchi, Burgio, Landi. All.: De Giorgio. LATINA (4-2-3-1): Zacchi; Di Renzo, Berman (82′ Ercolano), Vona, Crecco; Ndoj (11’st Cittadino), Peterman; Riccardi (19’st Di Livio), Addessi (19’st Ciko), Improta; Bocic (37’st Martignago). A disp.: Cardinali, Basti, Marenco, Saccani, Digiovanniantonio, De Marchi, Scravaglieri. All.: Boscaglia. Arbitro: Angelillo di Nola (Marchese di Pavia – Storgato di Castelfranco Veneto). Quarto ufficiale: Mascolo di Castellammare di Stabia. Reti: 6’pt e 19’st Caturano (rig.), 2’st Riccardi (L), 9’st e 10’st Rosafio, 13’st Rillo. Note: Ammonizioni: Verrengia (P), Mazzeo (P), Ndoj (L), Caturano (P), Bocic (L). Angoli: 4-8. Recupero: 2’pt e 5’st. Spettatori: 2.078 RIPRESA ALLENAMENTI Il Potenza riprende gli allenamenti lunedì 9 dicembre alle ore 15:30.