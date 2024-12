Matera: Ierone guida il rilancio dell’Udc, unendo le forze per il futuro

Il radicamento dell’Udc Basilicata non si ferma e continuano le adesioni al partito dello scudo crociato. Con il ritorno di Cosimo Ierone, ora, è il turno della provincia di Matera. Ierone lascia Noi Moderati prr ritornare nell’Udc e viene nominato commissario provinciale per la provincia di Matera.

Il policorese Ierone, dopo aver chiarito con i vertici del partito in basilicata e dopo alcune incomprensioni che avevano causato il suo allontanamento, ha accettato l’invito di ritornare a casa per riprendere un cammino interrotto per qualche mese e viene nominato commissario provinciale per la provincia di Matera. Il commissario uscente, Vincenzo Popia, che per motivi professionali e personali ha fatto un passo indietro, esprime soddisfazione per il ritorno di Ierone e dichiara:

“Il ritorno di Ierone è bene per l’ Udc. Sono convinto che lui possa dare quella spinta in più che serve al partito materano per potersi radicare in maniera capillare sull’intero territorio. Io, da sempre sostenitore, militante e dirigente del partito, continuerò a mettermi a disposizione dell’ Udc e affiancherò Ierone nella realizzazione del nostro progetto politico.”

Ierone dichiara “Ho accettato volentieri l’invito di ritornare a casa perché oggi, più di prima, sono convinto che l’Udc è l’unica proposta politica concreta che può mirare al recupero di quell’elettorato moderato che oggi si è allontanato dalla politica. Il partito in basilicata è cresciuto molto negli utlimi mesi grazie al lavoro e all’impegno costante del segretario regionale Agatino Mancusi e del commissario provinciale di Potenza, Carmela Iannella. Il mio compito è quello di riorganizzare il partito sul territorio materano, in collaborazione con tutti gli iscritti del partito e ringrazio il commissario uscente, Vincenzo Popia, per il lavoro svolto finora.

Un sentito ringraziamento lo rivolgo ai vertici del partito, in particolar modo, al segretario regionale Agatino Mancusi per la nomina conferitomi e per la rinnovata fiducia che hanno riposto in me. Ricambiero’ la loro fiducia con impegno, serietà e con azioni concrete rivolte alla crescita del partito sul territorio materano.