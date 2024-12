Assessore Latronico: Telethon capitale umano da sostenere

“L’iniziativa Telethon rappresenta un esempio concreto di impegno e solidarietà che negli anni ha saputo raccogliere, anche in Basilicata, larghi consensi e ha creato realtà di valore nei nostri comuni”.

Così l’assessore regionale alla Salute e Politiche per la persona, Cosimo Latronico, in occasione dell’evento organizzato dal coordinamento lucano di Telethon che ha illustrato le attività realizzate nei primi 16 anni di presenza sul territorio e ha annunciato le prossime iniziative per la raccolta fondi a sostegno della ricerca.

L’assessore Latronico ha inteso esprimere “un ringraziamento speciale” a Donato Telesca, volontario Telethon e campione paralimpico lucano “che – ha detto – seguiamo con grande passione: la sua esperienza non è solo sportiva, ma anche profondamente umana che ci ispira a guardare con speranza alle sfide della vita.

Colpisce particolarmente il lavoro instancabile dei tanti volontari, persone che, con entusiasmo e spirito di gratuità, mettono a disposizione il proprio tempo e la propria passione per sostenere iniziative nei più diversi campi di ricerca.

È una rete solidale che ci fa ben sperare, un segno di quella ricchezza interiore che dobbiamo coltivare e stimolare.

Questi esempi di vitalità, azione e donazione – ha aggiunto Latronico- meritano di essere celebrati e valorizzati.

Come Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona, siamo impegnati a rafforzare questa rete sociale, così preziosa e diffusa.

Dobbiamo e vogliamo stare vicini alle persone e alle comunità, sostenendo quel capitale umano straordinario che rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro benessere collettivo.

Favorire questa rete, unitamente a quella per le malattie rare, significa anche promuovere una logica di sussidiarietà e interventi mirati in cui il contributo di ciascuno diventa parte integrante di un grande progetto comune.

Ringrazio ancora per questa straordinaria testimonianza e colgo l’occasione per confermare la nostra piena disponibilità a collaborare e sostenere queste iniziative di valore”