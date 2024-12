Casino: “L’opposizione aggrappata ai ‘fuori onda’ ”

“È evidente che l’opposizione, non avendo argomenti concreti su cui basare le proprie critiche, si aggrappa a episodi marginali e fuori contesto.

È il caso del ‘fuori onda’ in Consiglio regionale. Quella del presidente Bardi è stata una reazione alla frustrazione per i tempi prolungati delle votazioni in aula.

La seduta era stata interrotta più volte su richiesta di alcuni consiglieri e c’era l’urgenza di approvare atti fondamentali per il superamento della crisi idrica.

L’atteggiamento della minoranza che guarda dal ‘buco della serratura’ non contribuisce in alcun modo al dibattito costruttivo e alla risoluzione delle questioni”.

È quanto dichiara, in una nota stampa, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Casino.