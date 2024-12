Riparte il campo da tennis sul lago di monte cotugno presso il centro sportivo inaugurazione il 07 dicembre

Il 07 dicembre 2024 segnerà una data importante per gli amanti dello sport sul lago: il campo da tennis del Centro Sportivo Monte Cotugno riapre i battenti grazie all’impegno di quattro giovani ragazzi che hanno costituito l’ASD TOP SPIN SENISE, con passione e dedizione, hanno lavorato senza sosta per restituire questi impianti alla comunità.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo alle ore 10:00 e prevede un’emozionante giornata di sport e convivialità.

Il programma inizierà con un mini-torneo di esibizione, dove appassionati di tennis potranno mettersi alla prova e vivere l’emozione della competizione.

Un momento di festa che darà il via a una nuova stagione sportiva all’insegna del gioco e della socializzazione.

Al termine delle partite, ci saranno i tradizionali ringraziamenti agli organizzatori e ai partecipanti, seguiti da un buffet per tutti i presenti, per celebrare insieme il successo di un progetto che ha visto il coinvolgimento diretto di giovani motivati e appassionati.

Il restauro dei campi da tennis del Centro Sportivo Monte Cotugno è il frutto dell’impegno di quattro giovani ragazzi che, con grande passione per lo sport e per la propria comunità, hanno deciso di dare una mano per restituire a questi impianti la qualità e la fruibilità di un tempo.

Con l’apertura dei nuovi campi, il Centro Sportivo Monte Cotugno torna ad essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati di tennis della zona.

Non perdere l’occasione di partecipare all’inaugurazione e di scoprire di persona il frutto di un lavoro di squadra che ha messo al centro il benessere della comunità e la passione per lo sport.

Ti aspettiamo sabato 7 dicembre alle 10:00 al Pala Monte Cotugno per un evento che segnerà una nuova ripartenza per lo sport sul lago!