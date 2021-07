FC Francavilla si affida a Mister Ragno,Lazic sarà direttore tecnico

A Potenza ha lasciato un ricordo indelebile con la vittoria del campionato di Serie D e la conquista del professionismo.

Ora mister Nicola Ragno, dopo tre stagioni poco felici, l’esonero in C coi leoni, e gli incarichi non portati a termine con Taranto e Bitonto, ci riprova ancora in Basilicata.

E a sorpresa la sua nuova squadra sarà il Francavilla di patron Cupparo che si appresta a disputare la 17esima stagione consecutiva in Serie D.

Una svolta quella del club sinnico che rinuncia a Ranko Lazic come tecnico ma non all’esperienza e alle intuizioni dell’allenatore serbo-lucano. Infatti Lazic non lascia il Francavilla ma ne diventa il direttore tecnico per quella che sembra essere l’inizio di un nuovo capitolo della sua luminosa carriera.

E i consigli del guru Lazic saranno utilissimi a mister Ragno che vuole sfruttare al massimo questa opportunità per rilanciarsi dopo qualche battuta a vuoto.