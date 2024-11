Torna a Matera il MAGMA fest 29-30 Novembre

Il 29 e 30 Novembre 2024 torna a Matera il MAGMAfest, l’appuntamento annuale di Materahub che racconta come si può generare innovazione facilitando la collaborazione tra artisti, esperti di nuove tecnologie, creativi, operatori del turismo e della cultura.

Come il Magma fonde tutto ciò che incontra in un’unica miscela complessa, così crediamo debbano ibridarsi saperi e competenze per generare innovazione. Sono nuove alleanze, da immaginare, da nutrire e di cui fidarsi per andare oltre, progettare nuovi sistemi, glossari, politiche e modelli imprenditoriali.

La manifestazione si divide in due giorni fra tavoli di lavoro su invito, incontri aperti al pubblico e live performance.

Il Festival si apre il 29 mattina presso il Museo Ridola con gli ospiti Massimo Avantaggiato e Barbara Busi che presenteranno i casi studio Unisco e Art-er.

Dalle 18.30 presso EcoVerticale, si terrà la tavola rotonda, aperta al pubblico: “Matera 2019, in-between”.

Segue alle 21.15 la live performance di stand-up poetry di Lorenzo Marangoni.

La giornata del 30, presso la Camera di Commercio della Basilicata sede di Matera, esplora come le imprese innovative, collaborando con il settore culturale, possano stimolare cambiamenti sostenibili nel territorio, rispondendo alle esigenze locali. Speaker della giornata Luca Langella (Arti Puglia) e Vito Santarcangelo (Realverso – Metaverso della Sostenibilità).

La seconda giornata prosegue alle 18.30 presso EcoVerticale con la restituzione dei lavori della MAGMA Residency, la residenza artistica transdisciplinare in collaborazione con EcoVerticale e finanziata da Culture Moves Europe, che ha coinvolto 3 artisti e la comunità di Matera nella creazione di una nuova visione della città. Attraverso un processo di esplorazione basato su 7 temi, gli artisti hanno lavorato con cittadini e leader locali per immaginare un futuro condiviso.

Il MAGMAfest 2024 si conclude alle 20.30 presso EcoVerticale con la performance di MaterElettrica, Synthesis: Natural Connections, che rappresenterà una sintesi creativa delle esperienze e delle riflessioni condivise durante la residenza, offrendo un momento di ispirazione e connessione per tutti i partecipanti.

Tutti i dettagli del programma sono sul sito https://www.magmafest.it/