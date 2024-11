Mastroianni, retrospettiva al MoMa per i 100 anni dalla nascita A New York ‘Marcello and Chiara Mastroianni: A Family Affair’

Marcello Mastroianni attraverso gli occhi della figlia Chiara.

Il Museum of Modern Art di New York, in collaborazione con Cinecittà, celebrerà il centenario della nascita della leggenda del cinema italiano con una retrospettiva unica, ‘Marcello and Chiara Mastroianni: A Family Affair’, che offre uno sguardo intimo sull’eredità cinematografica dell’attore attraverso gli occhi di sua figlia, l’attrice Chiara Mastroianni.

La rassegna di svolgerà dal 12 dicembre al 5 gennaio 2025: in calendario una selezione di film molti dei quali in nuove versioni digitali restaurate da Cinecittà.

In apertura l’anteprima negli Stati Uniti di ‘Le notti bianche di Luchino Visconti’ (1957). Questo restauro in 4K riporta sul grande schermo la performance di Mastroianni nell’adattamento di Visconti del racconto di Dostoevskij, celebrando la sottigliezza e la profondità che definivano Mastroianni come attore.

“Questa retrospettiva – si sottolinea – evidenzia ulteriormente l’impegno di Cinecittà nella preservazione del patrimonio cinematografico italiano, con restauri di diversi altri titoli iconici, tra cui, La dolce vita, il capolavoro di Federico Fellini, una rappresentazione emblematica della società romana.

Ieri, oggi e domani e Matrimonio all’italiana, i classici di Vittorio De Sica che mostrano la chimica tra Mastroianni e Sophia Loren. La fortuna di essere donna, anteprima mondiale del restauro in 4K di Cinecittà. Peccato che sia una canaglia, un altro nuovo restauro, che mette in luce il talento comico di Marcello”.

Un punto centrale della retrospettiva è la prima nordamericana di Marcello Mio di Christophe Honoré, che sarà proiettato il 13 dicembre alla presenza di Chiara Mastroianni.

Presentato in anteprima a Cannes, Marcello Mio è un doppio ritratto che intreccia splendidamente l’eredità di Marcello con le riflessioni di Chiara sulla propria vita, permettendole di far propri vari aspetti delle personalità cinematografiche del padre.

Questa collaborazione unica esplora temi di famiglia, identità e memoria, catturando la complessità emotiva di una figlia che interpreta l’eredità del padre.

Oltre ai classici del padre, la serie presenta anche 7 opere celebri di Chiara, tra cui la sua premiata interpretazione in ‘On a Magical Night’ di Christophe Honoré, che le è valsa il premio Un Certain Regard come miglior attrice a Cannes.

