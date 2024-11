Assessore Latronico: Fascicolo sanitario strumento essenziale

“Il fascicolo sanitario elettronico è un elemento essenziale dell’assistenza sanitaria del futuro.

Poter accedere ai propri dati sanitari in ogni momento ed in maniera rapida e sicura è una garanzia per i cittadini, ma allo stesso tempo facilita il lavoro dei medici e contribuisce a determinare una migliore organizzazione dei servizi sanitari.

Per questo motivo, con la necessaria attenzione alle complesse problematiche relative alla privacy e alla conservazione dei dati elettronici, siamo impegnati come governo regionale a rendere operativo l’uso di questo strumento in Basilicata.

I dati diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe mostrano che fra i medici lucani c’è una diffusa consapevolezza dell’importanza di questo strumento, considerato che il 100% dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta tra giugno e agosto 2024 ha effettuato almeno un’operazione sul FSE, mentre il 93% dei medici specialisti delle aziende sanitarie risulta abilitato all’utilizzo del FSE, mentre la media italiana è al 76%.

Proprio facendo leva su questa consapevolezza dei medici, oltre che su specifiche iniziative di comunicazione, credo che progressivamente sarà possibile diffondere un corretto uso di questo strumento anche fra i cittadini, ai quali ricordiamo che fino al 17 dicembre è possibile presentare l’eventuale opposizione all’alimentazione automatica del Fascicolo Sanitario Elettronico con i dati e i documenti sanitari prodotti da eventi clinici antecedenti al 18 maggio 2020.

Migliorare l’appropriatezza delle cure, anche attraverso l’utilizzo dei dati sanitari, è l’obiettivo che intendiamo perseguire nell’esclusivo interesse dei lucani”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, commentando i dati diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe sul fascicolo sanitario elettronico.