Al via la 21/a edizione Monte-Carlo Film Festival de la Comédie Presieduto da Ezio Greggio, ideatore e presidente della kermesse

È stata inaugurata la 21/a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, presieduto da Ezio Greggio, ideatore e presidente della kermesse.

“Sono contento – spiega – di aver riunito una Giuria di cui vado molto fiero composta da due attrici internazionali come Anne Brochet e Andrea Ferreol, una talentuosa attrice della nuova generazione, Federica Sabatini ed un attore italiano del calibro di Ricky Memphis da anni protagonista di commedie e produzioni impegnate sul piccolo e grande schermo”.

“Come ogni anno – aggiunge Greggio – la scelta dei film in concorso ha mantenuto gli alti standard delle scorse edizioni, quest’anno sarà di nuovo una bellissima edizione e ringrazio per il sostegno di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II e l’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco con il nuovo ambasciatore S.E. Manuela Ruosi”.

“Ho sempre amato lavorare con registi pignoli ma gradevoli”, ha detto Anne Brochet durante la conferenza stampa.

Mentre Andrea Ferreol ha sottolineato più volte il suo grande amore per l’Italia e per “il cibo, la gente, le città che sono dei musei a cielo aperto e ovviamente il grande cinema”, e non ha dimenticato la sua stima e la sua gratitudine per il maestro Ferreri che le ha spalancato le porte della notorietà e del successo.

“Vorrei tanto lavorare con Paolo Virzì”, ha sottolineato invece la giovane attrice Federica Sabatini alla prima esperienza come giurata di un festival di cinema.

Infine, Ricky Memphis a proposito della commedia ha raccontato come sia fondamentale avere i giusti tempi per far ridere e tra i suoi ricordi più importanti legati alla sua esperienza ha citato Distretto di Polizia che ha segnato “importanti momenti” della sua vita.

