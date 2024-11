Presentazione del libro “La cucina del wedding, banqueting e intolleranze” a Villa Schiuma, Matera

Si terrà mercoledì 4 dicembre alle ore 18 presso Villa Schiuma a Matera la presentazione del libro “La cucina del wedding, Banqueting e intolleranze”.

Il libro, edito da Leonardo J. Edizioni, è stato realizzato a sei mani, quelle dei tre chef che hanno dato vita a quello che non è il solito libro di ricette. Michele Azzolini, Paolo Cappuccio e Antonio Dabraio, infatti, hanno realizzato un vero e proprio vademecum per il banchetto perfetto, ideale per chi vuole approntare una progettazione accurata e personalizzata sulle esigenze della clientela e degli ospiti.

Il volume contiene tutto quello che c’è da sapere sul banqueting per matrimoni ed eventi, dalla progettazione del menù e del servizio, alle tecniche di cottura, gestione di intolleranze, allergie e molto altro. Il libro include oltre 80 ricette originali, create ad hoc dagli autori, e un ricettario base con oltre 100 preparazioni.

L’obiettivo è far luce su un settore che vede una crescita di oltre +10% nel 2023, che supera i 2,2 miliardi di euro, con 2.000 aziende che lavorano nel mercato dei servizi di ristorazione catering.

Un settore che vede circa 100mila dipendenti, in un mercato che rappresenta il 3% di tutto il settore alimentare e ristorativo italiano, grazie ad una rinnovata voglia di grandi eventi e cerimonie.

All’evento prenderanno parte gli autori, la wedding planner Nives Malvestiti, che darà importanti suggerimenti sulle tendenze wedding, addetti al settore wedding e catering.

Saranno inoltre presenti le 10 aziende del Sud, di cui 5 lucane, del settore del banqueting, della ristorazione e degli eventi, ma anche del settore food&wine, che hanno sostenuto e contribuito alla realizzazione del progetto.

A termine del dibattito seguirà una degustazione a cura dei tre chef autori del volume, con un piacevole intrattenimento musicale, nella splendida cornice della Sala ricevimenti Villa Schiuma a Matera.

Modererà la giornalista Lidia Lavecchia. Per info inviare mail a: [email protected]