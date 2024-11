L’Assessore Latronico ricorda il sisma dell’Irpinia

“Il 23 novembre 1980, alle 19:34, il cuore dell’Irpinia e della Basilicata tremò.

Un terremoto di magnitudo 6.9 devastò la terra, portando morte, dolore e distruzione. Vite spezzate, famiglie divise. Ma oltre alle macerie si rivelò una forza immensa: quella della solidarietà”.

È il commento dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, a 44 anni dal sisma che colpì duramente anche i lucani.

“Tra il silenzio delle montagne e il frastuono delle pietre che cadevano – continua Latronico – nacquero gesti di umanità straordinaria.

Squadre di soccorso, volontari, mani tese anche da luoghi lontani. Si accese una luce tra la disperazione: quella della ricostruzione, non solo dei muri, ma di una comunità ferita”

“Ricordare quel terremoto – conclude l’assessore – non è solo commemorare un evento tragico ancora vivo nei nostri cuori; è onorare la resilienza delle istituzioni e delle comunità che hanno saputo ricominciare e trasformare la perdita in forza, in una ripartenza umana e sociale.

È un monito a non dimenticare il valore della prevenzione e della sicurezza. È, infine, un tributo alla dignità di una terra che, anche nel dolore, ha continuato a vivere”.