La Cooperativa Auxilium sarà presente nell’organizzazione dell’Incontro Mondiale dei diritti dei Bambini “Amiamoli e Proteggiamoli”, che si svolgerà in Vaticano

Papa Francesco, al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, mercoledì 20 novembre, ha annunciato che il prossimo 3 febbraio si terrà a Roma l’Incontro Mondiale dei diritti dei Bambini e sarà intitolato “Amiamoli e Proteggiamoli”. Nella stessa occasione il Papa ha anche reso noto che è stato istituito il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, che sarà presieduto da Padre Enzo Fortunato.

L’evento “World Leaders Summit on Children’s Rights” si svolgerà in Vaticano con la partecipazione di esperti e personalità di diversi Paesi . “Sarà l’occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere milioni di bambini ancora senza diritti, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati e abusati, subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre”, ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale, attorniato da un centinaio di bambini corsi ad abbracciarlo. Tra loro c’erano tanti piccoli dei quali si prende cura Auxilium nelle strutture di Roma.

A preparare l’evento (come è accaduto per la Prima Giornata Mondiale dei Bambini del 25 e 26 maggio 2024, alla quale hanno partecipato anche centinaia di bambini e bambine della Basilicata e della Puglia) sarà il coordinatore della GMB Padre Enzo Fortunato, il vice coordinatore Aldo Cagnoli, la Comunità di Sant’Egidio e la Cooperativa Auxilium, nata in Basilicata 25 anni fa e oggi diffusa in diverse Regioni d’Italia.

“Siamo grati al Santo Padre per questa nuova e importante iniziativa a favore dei bambini e delle bambine, che si inserisce nello straordinario cammino della GMB” dichiara il presidente di Auxilium Pietro Chiorazzo. E aggiunge: “Proteggere e avere cura dei più piccoli dovrebbe essere connaturale ad ogni uomo e ad ogni società che vuole avere un futuro. Ma oggi sono proprio i bambini le prime vittime della guerra, della miseria, della mancanza di cure, dell’ingiustizia. Un summit sui diritti dei bambini è un summit sul dovere di impegnarci a costruire un mondo migliore per tutti”.