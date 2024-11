Santa Rita Basket Taranto vince a Matera e prepara la seconda trasferta consecutiva

Vittoria a Matera, nella prima delle due trasferte consecutive in calendario, per la Santa Rita Basket Taranto impegnata nel campionato di Divisione Regionale 1.

Per i ragazzi di coach Leale si è trattato del quarto successo in campionato su sei gare sinora disputate.

Una partite condotta in costante vantaggio, quella giocata sabato scorso sul parquet della Pielle Matera, e decisa di fatto dal break realizzato nel secondo periodo (32-9).

La squadra, archiviata la sesta giornata, si sta preparando al Palafiom per la trasferta di Putignano.

Palla a due domenica 24 novembre alle 18.30 sul parquet del Palazzetto di via Cavalieri di Malta.

Tabellino gara, risultati sesta giornata, classifica e prossimo turno

Pielle Matera – Santa Rita Taranto 52 – 92

(16-19, 25-52 , 40-75)

Pielle Matera

Braia, Montemurro 1, Coretti 9, Lasalvia 2, Meo, Visceglia 6, Taratufolo 6, Vitale 4, Paternoster 10, Petrillo 6, Vaccaro, De Palo 6

All. Losito

Sperti 5, Arancibia 27, Masciulli 16, Cianci 11, Conforti 15, Zicari P. 2, Moffa 6, Mandrillo 5, Russo, Di Benedetto, Greco 1, Bianchi 4

All. Leale, ass. Zicari N.

DIVISIONE REGIONALE 1

girone B – risultati 6° giornata

Pielle Matera – Santa Rita Taranto 52-92

Monopoli Seagulls – Riva dei Greci Bernalda 84-66

Invicta Brindisi – Mens Sana Mesagne 96-89

NewGen Martina – Atletica Putignano 91-57

Virtus Galatina – AP Monopoli 65-96

Messapica Ceglie – Teknical Massafra 77-63

CLASSIFICA dopo la sesta giornata

MESAGNE 10

AP MONOPOLI 10

CEGLIE 9 (-3)

GALATINA 8

SANTA RITA TARANTO 8

NEWGEN MARTINA 8

MONOPOLI SEAGULLS 6

INVICTA BRINDISI 6

TECKIKAL MASSAFRA 4

BERNALDA 0

MATERA 0

PUTIGNANO 0

Prossimo turno (23 e 24 nov)

Mesagne-Ceglie

Ap Monopoli – Invicta Brindisi

Bernalda – Matera

Massafra – Martina

Galatina – Monopoli Seagulls

Putignano – Santa Rita Taranto

