Art Days 2024, si conclude la quarta edizione

Con un totale che sfiora le 3500 presenze in 9 giorni di manifestazione, 41 eventi di cui 6 appuntamenti del

Public Program, 8 Progetti Speciali e due Premi si chiude con un clima di entusiasmo e soddisfazione la

quarta edizione di Art Days – Napoli Campania.

“Siamo davvero entusiaste dei risultati registrati, consapevoli che questa edizione si sia identificata come

particolarmente significativa.

Non solo per via dell’hub de La Santissima / Ex Ospedale Militare, spazio restituito in anteprima alla cittadinanza durante la manifestazione, ma anche per i riscontri ricevuti dalla città di Napoli sull’intero programma 2024, che ha collezionato numerosissimi appuntamenti sold-out.

Basti pensare ai multipli appuntamenti del Public Program, del quale la conversazione tra Lia Rumma e Giuseppe Morra è sicuramente il nostro fiore all’occhiello.

O alle ripetute occasioni di coinvolgimento di studentesse e studenti, tanto all’Accademia di Belle Arti quanto all’Università Federico II” dichiara la Direzione Artistica di Art Days.

Con oltre 2600 visite nei nove giorni di apertura, l’hub dell’Ex Ospedale Militare è il segno principale della

grande partecipazione della comunità partenopea e campana.

Nei numerosi appuntamenti del Public Program, si citano le circa 230 presenze per i 3 eventi organizzati dalla Direzione Artistica, .

I due Premi della quarta edizione di Art Days: WineWise – Metodologie della trasformazione in partnership

con Agricola Bellaria, che ha visto vincitore il duo artistico Pennacchio Argentato, ed il Premio Generazione,

sviluppato in collaborazione con la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e con il supporto

di Ettore Rossetta. Nicola D’Ambrosio e Mariarita Ferronetti i vincitori della seconda edizione del Premio.

La manifestazione è realizzata da Attiva Cultural Projects con il patrocinio della Regione Campania, del

Comune di Napoli, dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Fondazione Italia Patria della Bellezza, e con il

Matronato della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre.

La realizzazione dei progetti speciali ha coinvolto, in forma di sostenitori, partner e sponsor, 480 Site Specific,

(Napoli), T293 (Roma), Fondazione Bartolomeo Gatto (Salerno), – Fondazione The Bank (Bassano del Grappa), Sof:Art di Matteo Novarese (Bologna), Mimmo Scognamiglio artecontemporanea (Milano), Dino Morra_Gallery (Napoli), noh-art (Napoli), Collezione Ernesto Esposito (Napoli).

All’Agenda dell’Arte hanno invece preso parte Gallerie d’Italia – Napoli, Fondazione Morra Greco, Superotium, Comune di Maddaloni, Galeria Gisela Capitain,Museo e Real Bosco di Capodimonte, Opificio Puca, Dispaccio Napoli, Le4Pareti, Nami Gallery, SMAVVE, Aqua Augusta, Museo Irpino, Università degli Studi di Napoli Federico II, Accademia di Belle Arti di Napoli.

Alla prossima edizione 2025!