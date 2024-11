Senise: Basta tradimenti, serve una nuova classe dirigente

Dopo l’onta della venuta del commissario nel nostro comune, dovuto a lotte intestine tra gli stessi consiglieri comunali, Senise deve ritornare ad essere la laboriosa e onestà cittadina di una volta costante punto di riferimento dell’area sud della nostra Regione, ma per riprendere il cammino per migliorare le condizioni di vita della nostra gente, c’è bisogno però, di una nuova e più affidabile classe dirigente che sappia anteporre gli interessi generali a quelli personali o di parte. Molti degli eletti non si sono dimostrati all’altezza del ruolo cui erano stati chiamati dalla propria comunità tradendo per sete di potere o di sterile ed quanto infantile protagonismo, in una successione di alcuni sindaci che hanno concluso e interrotto in anticipo il loro mandato a seguito le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri e pertanto il Comune è stato più volte commissariato.

Diventa pertanto inutile sentire i soliti politici di turno che già si stanno organizzando e si riuniscono per proporre costruzioni e schieramenti larghi con i quali aprirsi alla società civile per allargare il loro bacino elettorale, perché essi hanno fallito e messo in ginocchio la nostra città. Questi personaggi che sono resi responsabili di una pessima gestione amministrativa della cosa pubblica, ancora oggi, hanno la presunzione di riproporsi come risolutori di quei problemi che loro stessi hanno generato. La fondazione FareFuturo che è una fondazione di cultura politica riconducibile all’area di centro destra, da tempo impegnata, è presente anche a Senise, e vuole promuovere la crescita di una classe dirigente selezionata sulla base della meritocrazia piuttosto che dell’appartenenza, in grado di dare risposte adeguate ai cittadini con figure di qualità che esistono e che dovranno riempire molto presto responsabilità di governo sul Futuro di Senise.

Con queste triste e irresponsabile vicende, come poteva la nostra città riscattarsi per cercare di porre rimedio alla crisi occupazionale sociale ed economica dilatata all’infinito in cui da tempo versa. La Fondazione FF raccomanda quindi la cittadinanza a rivedere e individuare con attenzione le responsabilità politiche di governo che verranno presto affidate alle prossime elezioni amministrative perché i cittadini sono stanchi e sentono oramai la necessità di ripartire ed aprire una nuova pagina politica.

FARE FUTURO. Cordinamento di Senise Prof. Giovanni Lonetti