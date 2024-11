Parchi e sentieri, convegno a Marsico Nuovo

“Parchi e Sentieri: l’Escursionismo e la Tutela Ambientale nel Futuro del Territorio Lucano” è il titolo del convegno che avrà luogo domani, sabato 9 novembre 2024, alle ore 9,30 nel Fontana della Brecce, Marsico Nuovo.

“Un importante evento – spiega una nota del CAI Basilicata – dedicato alla promozione e alla conservazione dell’ambiente attraverso l’escursionismo”.

Il convegno, organizzato per sensibilizzare il pubblico e coinvolgere enti locali, associazioni e professionisti, sarà un’opportunità unica per discutere il ruolo cruciale delle aree protette e dei sentieri nella valorizzazione della natura e del paesaggio della Basilicata.

Tra i temi principali che saranno trattati: la salvaguardia degli habitat naturali, il potenziale economico e turistico dell’escursionismo, le strategie per la gestione sostenibile dei parchi e la promozione di pratiche di turismo responsabile.

Relatori esperti ed esponenti di spicco del settore interverranno per offrire prospettive nuove e concrete su come le aree protette possano rappresentare non solo una risorsa per il benessere ambientale, ma anche un’opportunità di crescita per le comunità locali.

“In un momento storico in cui l’attenzione alla sostenibilità e alla tutela del territorio è sempre più centrale – prosegue la nota del CAI, il convegno vuole ispirare azioni collaborative tra istituzioni e cittadini per promuovere un approccio al turismo che sappia coniugare rispetto per l’ambiente e valorizzazione del patrimonio naturale”.