Nostalgia digitale, dopo le audiocassette resiste anche il fax

Una tecnologia oramai vintage soppiantata dai server e dall’online che però resiste in alcuni uffici e anche nell’uso privato di alcune celebrities come Dolly Parton.

E’ il fax usato nel mondo ancora da 25 milioni di persone, che rientra nel revival di oggetti del passato duri a morire come le audiocassette, i telefoni basici e i floppy disk.

A riscoprire questo oggetto è il Guardian che ha lanciato anche un sondaggio tra i suoi lettori per capire chi usa ancora il fax.

Secondo la testata, ad esempio, viene utilizzato tuttora dall’azienda che gestisce le ferrovie nel nord della Gran Bretagna per i turni del personale viaggiante.

E non è l’unica società. In Germania, secondo un sondaggio pubblicato a luglio, un quarto delle aziende utilizza ancora frequentemente il fax e questi apparecchi vengono utilizzati in molti ospedali tedeschi.

Anche i funzionari giapponesi li usano ancora, citando un minor rischio di hacking grazie alla tecnologia che trasforma un flusso di suoni in impulsi di inchiostro.

Tra i fan del fax anche la star della musica country Dolly Parton che si rifiuta di mandare messaggi e scrive fax per comunicare con la sua ‘figlioccia, Miley Cyrus’.

Secondo le statistiche della società di analisi Gitnux nel mondo di sono ancora 25 milioni di fax in uso.

