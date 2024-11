Rinascita Lagonegro, voglia di riscatto: si gioca in trasferta a Gioia del Colle

Archiviata la sconfitta con la Vydia Viridex Sabaudia, la Rinascita Volley Lagonegro ha come obiettivo il pronto riscatto domani pomeriggio in occasione del quarto turno di serie A3 Credem Banca che la vedrà confrontarsi, in trasferta, con la Joy Volley Gioia del Colle.

Un crocevia importante per il gruppo di coach Pino Lorizio contro una delle compagini più accreditate e attrezzate del Girone Blu.

Già all’indomani del ko con i laziali, capitan Fortunato e compagni hanno rivolto i propri pensieri alla delicata, ma stimolante sfida in terra pugliese, lavorando sodo in palestra per correggere gli errori e rivedere al meglio tutte le fasi di gioco.

“I ragazzi sono estremamente concentrati sulla gara – spiega Lorizio – quello che è successo sabato appartiene già al passato, dobbiamo pensare solo al presente e a quanto dobbiamo ancora fare. Vogliamo buttare in campo il 200%”.

La Joy Volley occupa la seconda posizione in classifica con 6 punti (1 in più della Rinascita) ed è reduce dalla prima sconfitta stagionale per mano della Sieco Service Ortona, dopo aver vinto i due derby con Lecce e Castellana Grotte tra prima e seconda giornata.

Il confronto promette spettacolo e contenuti tecnici di pregevole fattura, considerando i numeri e le statistiche: a sfidarsi saranno due tra le migliori compagini dell’intera categoria in fase di attacco (Lagonegro 233 punti e 185 vincenti, Gioia del Colle 210/162), dominanti a muro (35 vincenti per la Rinascita, 31 per la Joy Volley) e apprezzabili in battuta (17 ace per i pugliesi, 13 a favore dei lucani).

“Per noi gli avversari sono tutti uguali – puntualizza il tecnico biancorosso – Gioia del Colle ha senza alcun dubbio individualità importanti per la serie A3 e per gli investimenti fatti sono costretti a vincere, ma nessuno è imbattibile. Siamo solo alla quarta giornata di campionato, Gioia rappresenta un ulteriore step nel nostro percorso di crescita”.

Molto attesa la contesa tra i due opposti: da una parte Diego Cantagalli, autore di 37 punti contro Sabaudia, dall’altra quell’Edvinas Vaskelis ex di lusso e miglior marcatore della categoria nella passata stagione, proprio quando indossava la casacca biancorossa della Rinascita.

In banda, Panciocco, Armenante e Fioretti – guidati al palleggio da Bonacchi – sfideranno Sebastiano Milan (altro grande ex, a Lagonegro nella stagione 2021/22), il capitano Romolo Mariano (41 punti finora) e Piervito Disabato. Ha giocato nella Rinascita (campionato 2022/23) anche il libero Andrea Di Carlo.

La regia gioiese sarà affidata all’esperto Giuseppe Longo, Fortunato-Rinaldi il confronto diretto tra liberi, mentre al centro si muoveranno Enrico Cester, Fabrizio Garofolo e Sandi Persoglia nel testa a testa con Andrea Pegoraro (tra i migliori nel ruolo), Leo Focosi e Gabriele Tognoni.

“In settimana abbiamo spinto tanto e ci siamo concentrati sulla pulizia delle giocate, la gestione dei colpi e sulle scelte tattiche più adeguate a seconda delle fasi della partita – le parole del centrale originario di Alessandria – Con i miei compagni siamo pronti a dare molto di più in campo. Gioia del Colle è sicuramente una corazzata, dal canto nostro non dobbiamo guardare in faccia a nessuno e andare lì col coltello fra i denti per giocare la nostra miglior partita”.

La gara, visibile come di consueto in streaming sul canale ufficiale YouTube della LegaVolley serie A, sarà diretta dai sigg. Giovanni Giorgianni e Alberto Dell’Osso.