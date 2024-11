Inaugurata a Potenza la “Cassetta Rossa”. Sostegno a donne vittime di violenza e non solo Iniziativa a cura dell’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”, nell’ambito di un protocollo con la BCC Monte Pruno Mercoledì 30 ottobre, in Corso Garibaldi a Potenza presso la sede distaccata della BCC Monte Pruno, è stata inaugurata la “Cassetta Rossa”: progetto nazionale arrivato per la prima volta in Basilicata che consentirà di raccogliere le richieste di aiuto in forma cartacea dalle donne vittime di violenza e non solo.

A loro disposizione assistenza psicologica e accompagnamento all’indipendenza economica a cura dell’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”.

L’iniziativa è la prima sviluppata nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’istituto bancario e l’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”.

Nell’occasione sono intervenuti, tra gli altri, la Presidente dell’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”, Rita Marsico, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Potenza, Angela Lavalle, la Presidente della Camera Penale di Basilicata, Shara Zolla, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Potenza, Colonnello Luca D’Amore, e il vicario del questore di Potenza, Antonio Stavale.

“La Cassetta Rossa – ha dichiarato la presidente dell’associazione, Rita Marsico – rappresenta un valido strumento per aiutare le donne vittime di violenza.

L’invio a farsi avanti è rivolto anche alle altre persone che stanno attraversando un momento di fragilità, penso ai giovani che pensano di togliersi la vita oppure ai malati oncologici. Personalmente raccoglierò i biglietti e contatterò chi ha richiesto aiuto.

Saranno prese in carico in associazione con l’ausilio delle nostre tre psicologhe, attive da tempo con le attività di assistenza per le persone ucraine fuggite dalla guerra e arrivate in Basilicata.

Tra loro vi erano donne che avevano bisogno di sostegno, motivo che ci ha visti subito presenti per offrire un supporto adeguato.

Inoltre, offriremo, in forma gratuita, dei corsi di autodifesa, ballo, pittura e preparazione nel settore estetico, quest’ultimo per incentivare l’autodeterminazione economica in caso di colloqui di lavoro”.

A seguire, tenuta una tavola rotonda presso il Ridotto del Teatro Stabile, in Piazza Mario Pagano, dal titolo “Lettere di speranza: fragilità e resilienza nella lotta alla violenza di genere”: momento a più voci promosso dalla BCC Monte Pruno che ha inteso coinvolgere la comunità locale sui temi della violenza di genere, analizzare criticità e promuovere iniziative di prevenzione e di supporto alle vittime sul territorio. Intervenuta anche la Consigliera di Parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi.