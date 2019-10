VENERDÌ 11 OTTOBRE LA FINALE DI STARTCUP BASILICATA 2019

Venerdì 11 ottobre dalle ore 16,00, nell’Aula Magna del campus universitario di Macchia Romana, a Potenza, si terrà la finale regionale di StartCup Basilicata 2019, la business plan competition promossa dalla Regione Basilicata nell’ambito del progetto Sistema IncHUBatori d’impresa, con il supporto di Sviluppo Basilicata, in collaborazione con Università degli Studi della Basilicata e T3 Innovation, con la partnership di Banca Popolare di Bari e in collaborazione con TIM.

Sono previsti premi in denaro e in servizi e l’accesso al premio nazionale per l’Innovazione in programma a Catania il 28-29 novembre.

L’evento sarà condotto dal giornalista di RaiNews24 Gianluca Semprini. Il percorso, avviato nel mese di aprile scorso, è finalizzato a favorire e sostenere la nascita di startup innovative sul territorio della Basilicata attraverso la premiazione di progetti di impresa appartenenti ai settori: Ict, Life Sciences, Industrial, Cleantech&Energy e Agrifood.

10 i progetti selezionati: AMBRA (Settore Industrial), ARSHADES (Settore ICT ), Chi.V.E.C. SOLUZIONI (Settore Cleantech & Energy), CIRCLE LIFE SYSTEM (Settore Cleantech & Energy), DAY-OFF (Settore ICT), ECOTOYS (Settore Cleantech & Energy), EXTRA-ATTIVI (Settore Cleantech & Energy), LE COUTURIER (Settore Cleantech & Energy), LILLOX (Settore ICT), QUOOVA (Settore ITC).

La Giuria che li valuterà è composta da Renato del Grosso – Co-founder end Head of Market access CUBE LABS, Costantino Di Carlo – Presidente e Amministratore Delegato Gruppo OH, Mario Lanzara – Responsabile Ufficio Sviluppo Commerciale Direzione Territoriale Tirrenica BPB, Vincenzo Lioy – Area Manager Basilicata e Salerno Public Private TIM, Francesco Sacco – Docente di Digital Economy Università dell’Insubria e SDA Bocconi.

Saranno presenti per la premiazione Francesco Cupparo assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Vincenzo Acito consigliere regionale, Aurelia Sole Rettrice Università della Basilicata, Michele Somma presidente della Camera di commercio, Gabriella Megale amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Vito Spennacchio responsabile del Distretto Potenza Val D’Agri della Banca Popolare di Bari, Crescenzo Coppola responsabile Sales Private & Pubblic Basilicata Campania e Puglia TIM.

I Premi in palio sono i seguenti:

PREMI ASSOLUTI:

-10.000,00 euro al 1° progetto classificato;

-8.000,00 euro al 2° progetto classificato;

PREMIO SPECIALE INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA: 8.000,00 euro;

PREMIO SPECIALE BANCA POPOLARE DI BARI: 10.000,00 euro;

PREMIO SPECIALE TIM OPEN la comunità degli sviluppatori italiani: “Jelastic Cloud” fino a 40 Cloudlet gratuito per 12 mesi;

PARTECIPAZIONE AL PNI (Premio Nazionale per l’Innovazione 2019) quota di adesione: 2.000,00 euro complessivi per 2 finalisti.