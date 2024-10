Salmonella e listeria, richiamati lotti di salumi e hambuger Riportarli al punto vendita. Gli avvisi sul sito del ministero

Tre lotti di hamburger dell’azienda Fileni bio sono stati richiamati per la possibile presenza del batterio della salmonella e altri lotti di salumi a marchio Borgo Dora e Luigi Vida sono stati tolti dagli scaffali per possibile rischio microbiologico, dovuto a salmonella e listeria.

Lo rendono noto gli avvisi ai consumatori pubblicati sul sito del ministero della Salute.

I lotti di Hamburger di bovino Fileni bio interessati dal richiamo sono stati prodotti da Bioalleva Srl, nello stabilimento di Vallese di Oppeano (Verona). Il primo è il lotto 45072 con data di scadenza 29/10; il secondo lotto è il 45372 con data di scadenza 27/10; il terzo lotto è il 45672 con data di scadenza 26/10. Tutti sono stati venduti in confezione da 180 grammi.

Un richiamo precauzionale da parte del produttore ha riguardato un lotto di salame casereccio e soppressa nostrana, ‘i Friulani’, a marchio Salumi Luigi Vida per la possibile presenza, anche in questo caso, di salmonella. Si tratta del numero di lotto P242420 e i prodotti interessati sono venduti in confezioni da 4,5 kg, 600 grammi e 300 grammi, con date di scadenza 18/03/2025, 07/01/2025 e 16/01/2025.

Infine un altro richiamo riguarda il salame mignon a marchio Borgo Dora, prodotto del Salumificio omonimo con sede a Torino, per sospetta presenza del batterio listeria monocytogenes. Il numero di lotto interessato in questo caso è 348304, con la data di scadenza 08/04/2025.

I prodotti richiamati, la cui lista è pubblicata in un’apposita sezione del sito del ministero, non vanno consumati ma riportati al punto di acquisto.

